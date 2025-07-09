Московский суд оштрафовал Telegram на 7 млн за нарушение закона о самоконтроле

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 7 миллионов рублей на Telegram за повторное нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщает ПРАЙМ. По данным суда, компания Telegram Messenger Inc. была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Роскомнадзор напомнил, что с февраля 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей, который обязывает интернет-платформы самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Также они должны предоставлять пользователям возможность оставлять жалобы на такой контент и ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности в этой сфере. Напомним, ранее штрафы назначили и таким соцсетям, как Twitch, TikTok и Pinterest.

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 7 миллионов рублей на Telegram за повторное нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По данным суда, компания Telegram Messenger Inc. была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Роскомнадзор напомнил, что с февраля 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей, который обязывает интернет-платформы самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Также они должны предоставлять пользователям возможность оставлять жалобы на такой контент и ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности в этой сфере.

Напомним, ранее штрафы назначили и таким соцсетям, как Twitch, TikTok и Pinterest.