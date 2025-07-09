Из-за фестиваля в Касимове перекроют участок дороги
В связи с проведением фестиваля «Хорошая песня» с 11 по 13 июля в Касимове будет перекрыто движение согласно схеме. Водителей просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута.
Из-за фестиваля в Касимове перекроют участок дороги. Об этом сообщает администрация касимовского округа.
В связи с проведением фестиваля «Хорошая песня» с 11 по 13 июля в Касимове будет перекрыто движение согласно схеме.
Водителей просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута.