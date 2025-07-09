Из-за фестиваля в Касимове перекроют участок дороги

В связи с проведением фестиваля «Хорошая песня» с 11 по 13 июля в Касимове будет перекрыто движение согласно схеме. Водителей просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута.

Из-за фестиваля в Касимове перекроют участок дороги. Об этом сообщает администрация касимовского округа.

В связи с проведением фестиваля «Хорошая песня» с 11 по 13 июля в Касимове будет перекрыто движение согласно схеме.

Водителей просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута.