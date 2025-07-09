Генпрокуратура проверит правомерность роста цен на услуги ЖКХ

Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов. «Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше», — говорится в сообщении. Надзорное ведомство проверит «законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ». Прежде всего внимание обратят на включение в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.

Генпрокуратура проверит правомерность роста цен на услуги ЖКХ. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проверит «законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ». Прежде всего внимание обратят на включение в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.

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