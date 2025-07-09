ФАС нашла нарушения в работе рязанских транспортировщиков ТКО
Субъекты заключили картельное соглашение. Общая сумма начальных цен закупочных процедур составила 8 831 798 581 рубль. Нарушителям грозят оборотные штрафы. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
ФАС нашла нарушения в работе рязанских транспортировщиков ТКО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Служба признала транспортировщиков ТКО: ООО «Спецавтобаза по уборке города», ООО «К-СК «Дягилево», ООО «Полигон», ООО «Спецмаш», ООО «Альфа», ООО «Спецпромсервис», ООО «Метком», ООО «Веста» и ряд индивидуальных предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство.
Субъекты заключили картельное соглашение. Общая сумма начальных цен закупочных процедур составила 8 831 798 581 рубль.
Нарушителям грозят оборотные штрафы.
Материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.