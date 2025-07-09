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Депутат предложил сделать День семьи, любви и верности выходным в России
Придание празднику статуса выходного поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей. Это позволит россиянам уделить больше внимания близким и провести время в семейном кругу.

Депутат Михаил Иванов предложил сделать День семьи, любви и верности выходным в России. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, придание празднику статуса выходного поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей. Это позволит россиянам уделить больше внимания близким и провести время в семейном кругу.