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Врачи сообщили рязанцам продукты, на которые чаще всего возникает аллергия
на первое место можно поставить коровье молоко. Главные виновники аллергии — казеин и сывороточные белки. Иммунная система ошибочно идентифицирует их как опасные. На втором месте — куриные яйца. Основные аллергены в этом продукте находятся в белке. Далее идет рыба и морепродукты. По словам врача, часто встречается перекрестная аллергия между разными видами рыб и морепродуктов.

Врачи сообщили рязанцам продукты, на которые чаще всего возникает аллергия. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на аллерголога Станислава Палецкого.

По его словам, на первое место можно поставить коровье молоко. Главные виновники аллергии — казеин и сывороточные белки. Иммунная система ошибочно идентифицирует их как опасные.

На втором месте — куриные яйца. Основные аллергены в этом продукте находятся в белке.

Далее идет рыба и морепродукты. По словам врача, часто встречается перекрестная аллергия между разными видами рыб и морепродуктов.