Возле рязанского ТЦ произошло ДТП
ДТП случилось вечером во вторник, 8 июля, на парковке возле ТРЦ «Премьер». Легковушка врезалась в припаркованный автомобиль."Девушка не смогла вырулить и врезалась", — отметили очевидцы. На месте работают полицейские.
Возле рязанского ТЦ произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Рязани».
ДТП случилось вечером во вторник, 8 июля, на парковке возле ТРЦ «Премьер». Легковушка врезалась в припаркованный автомобиль.
«Девушка не смогла вырулить и врезалась», — отметили очевидцы.
На месте работают полицейские.