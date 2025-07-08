В Спасском районе произошел пожар
ЧП случилось в деревне Велье -Родионовка. На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка. Общая площадь 20 кв. метров.
В Спасском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
ЧП случилось в деревне Велье -Родионовка.
На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы техники.
В результате пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка. Общая площадь 20 кв. метров.