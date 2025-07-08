В Рязани провели торжественную регистрацию имен новорожденных

Отмечается, что во вторник, 8 июля, в Рязанском перинатальном центре зарегистрировали имена троих младенцев. Церемония прошла в День семьи, любви и верности.

В Рязани провели торжественную регистрацию имен новорожденных. Об этом сообщает ИД «Пресса». Отмечается, что во вторник, 8 июля, в Рязанском перинатальном центре зарегистрировали имена троих младенцев. Церемония прошла в День семьи, любви и верности.

«Сегодня детей в соответствии с праздником одели в народные костюмы. Это очаровательно и мило. Уверена, что каждая семья запомнит этот день. Пусть дети растут счастливыми», — сказала начальник ЗАГСа Елена Сорокина.