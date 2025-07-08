В Рязани на площади Новаторов в супермаркете задержали девушку

Инцидент случился в магазине «Пятерочка», расположенном в ТЦ «Александровский. «Девушка отдыхает от переизбытка энергии в компании силовиков и пристегнутая наручниками», — написали очевидцы. Причины задержания не сообщаются.