В Рязани на площади Новаторов в супермаркете задержали девушку
Инцидент случился в магазине «Пятерочка», расположенном в ТЦ «Александровский. «Девушка отдыхает от переизбытка энергии в компании силовиков и пристегнутая наручниками», — написали очевидцы. Причины задержания не сообщаются.
В Рязани на площади Новаторов в супермаркете задержали девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
Инцидент случился в магазине «Пятерочка», расположенном в ТЦ «Александровский.
"Девушка отдыхает от переизбытка энергии в компании силовиков и пристегнутая наручниками», — написали очевидцы.
Причины задержания не сообщаются.