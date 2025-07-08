В Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»
По словам очевидцев, инцидент произошел утром во вторник, 8 июля. Посетителей призвали покинуть здание торгового центра. Причины случившегося не указаны. Официальная информация уточняется.
Рязанцы сообщили об эвакуации ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
По словам очевидцев, инцидент произошел утром во вторник, 8 июля. Посетителей призвали покинуть здание торгового центра.
Причины случившегося не указаны. Официальная информация уточняется.