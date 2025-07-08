В России запретят автоматически списывать деньги за продление подписки

Соответствующие изменения в законе одобрил кабмин. Ожидается, что они начнут действовать с 1 сентября 2025 года. В таком случае списание средств будет недоступно без разрешения пользователя. Сервисы также обяжут упростить отказ от услуг и заранее уведомлять о списаниях, указывая дату оплаты и способы отмены.