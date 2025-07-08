В России появится новая выплата для семей с детьми

Данная мера поможет родителям получить от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей. Отмечается, что пособие смогут оформить семьи, в которых воспитываются двое и более детей. Размер выплаты составит 7% из ранее уплаченного подоходного налога.

С 2026 года в России появится новая выплата для семей с детьми. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, данная мера поможет родителям получить от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей.

Отмечается, что пособие смогут оформить семьи, в которых воспитываются двое и более детей.

Размер выплаты составит 7% из ранее уплаченного подоходного налога.