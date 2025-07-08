В Роспотребнадзоре рассказали о распространении лиссавируса

Отмечается, что угрозы возникновения и распространения лиссавируса, переносчиками которого являются австралийские летучие мыши, в России нет. Как заявили в Роспотребнадзоре, лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии.