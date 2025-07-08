В Госдуме в I чтении приняли проект, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства

Во вторник, 8 июля, Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства России. Среди новых оснований: совершение насильственных действий сексуального характера, преступления экстремистского и террористического характера, сотрудничество с иностранными государствами против интересов России, поддержка противников страны, распространение нацистских символов и незаконное вмешательство в российскую инфраструктуру. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение документа планируют закончить до конца июля.