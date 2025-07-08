В Госдуме предложили выдавать земельные участки за долгие браки

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение. Предполагается, что землю получат супруги, которые вместе более 10 лет и у них есть ребенок. Участок будет общей собственностью семьи. Мера призвана снизить число разводов.