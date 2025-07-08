У рязанца конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Отмечается, что в ноябре 2024 года 42-летний мужчина выпил и сел за руль. Он доехал до поселка Тума Клепиковского района. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Автомобиль осужденного конфискован и обращен в собственность государства.

У жителя Клепиковского района конфисковали автомобиль за пьяное вождение. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2024 года 42-летний мужчина выпил и сел за руль. Он доехал до поселка Тума Клепиковского района. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.

Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Автомобиль мужчины конфискован и обращен в собственность государства.