У рязанца конфисковали автомобиль за пьяное вождение
Отмечается, что в ноябре 2024 года 42-летний мужчина выпил и сел за руль. Он доехал до поселка Тума Клепиковского района. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Автомобиль осужденного конфискован и обращен в собственность государства.
У жителя Клепиковского района конфисковали автомобиль за пьяное вождение. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что в ноябре 2024 года 42-летний мужчина выпил и сел за руль. Он доехал до поселка Тума Клепиковского района. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.
Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Автомобиль мужчины конфискован и обращен в собственность государства.