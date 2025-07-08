Рязанку отправили в колонию за долги по алиментам

Жительница Клепиковского районе не выплачивала алименты на сына, ее долг составил более 950 тыс. рублей. Отмечается, что ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лишения свободы, отменил условные сроки и окончательно приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Рязанку отправили в колонию за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жительница Клепиковского районе не выплачивала алименты на сына, ее долг составил более 950 тыс. рублей. Отмечается, что ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лишения свободы, отменил условные сроки и окончательно приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.