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Рязанцы заключили брак в прямом эфире радиостанции на День семьи
8 июля, в День семьи, любви и верности, рязанцы Екатерина и Валерий Фатьяновы стали мужем и женой в уникальном формате. Их свадьба прошла в прямом эфире радиостанции «ТКР-ФМ». Пара выбрала этот необычный способ заключения брака, уверенные, что свадьба в такой значимый день принесет им долгую и счастливую жизнь. В прямом эфире радиостанции молодожены поделились своими чувствами и ожиданиями от совместной жизни, а также получили поздравления от слушателей.

8 июля, в День семьи, любви и верности, рязанцы Екатерина и Валерий Фатьяновы стали мужем и женой в уникальном формате. Их свадьба прошла в прямом эфире радиостанции «ТКР-ФМ».

Пара выбрала этот необычный способ заключения брака, уверенные, что свадьба в такой значимый день принесет им долгую и счастливую жизнь. В прямом эфире радиостанции молодожены поделились своими чувствами и ожиданиями от совместной жизни, а также получили поздравления от слушателей.

Фото: ТКР-ФМ