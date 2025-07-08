Рязанцев попросили помочь в поисках 36-летнего мужчины
Александра Корягина из подмосковного Ногинска ищут с 3 июля. Он может находиться в Рязани. Приметы: рост 195 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Рязанцев попросили помочь в поисках 36-летнего мужчины. Об этом пишет ПСО «ЛизаАлерт».
Александра Корягина из подмосковного Ногинска ищут с 3 июля.
Он может находиться в Рязани.
Приметы: рост 195 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет в черную футболку с белыми полосками и зеленые шорты, на ногах — белые кроксы.