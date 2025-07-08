Рязанцам напомнили о ежегодной выплате для почётных доноров

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области напомнило о ежегодной выплате для почётных доноров. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. Почётные доноры России и СССР могут получать ежегодную выплату в размере 18 207,64 рубля. Для этого необходимо иметь знак «Почётный донор» и безвозмездно сдать кровь и её компоненты не менее 40 раз. Чтобы получить выплату, доноры могут обратиться в социальную защиту, МФЦ или подать заявление на портале Госуслуг. При себе нужно иметь только паспорт и удостоверение донора. Кроме денежной выплаты, почётные доноры также могут рассчитывать на дополнительные льготы, такие как отпуск в удобное время, внеочередная медицинская помощь и льготные путёвки в санатории. На данный момент в регионе зарегистрировано около 3 200 почётных доноров.

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области напомнило о ежегодной выплате для почётных доноров. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Почётные доноры России и СССР могут получать ежегодную выплату в размере 18 207,64 рубля. Для этого необходимо иметь знак «Почётный донор» и безвозмездно сдать кровь и её компоненты не менее 40 раз.

Чтобы получить выплату, доноры могут обратиться в социальную защиту, МФЦ или подать заявление на портале Госуслуг. При себе нужно иметь только паспорт и удостоверение донора.

Кроме денежной выплаты, почётные доноры также могут рассчитывать на дополнительные льготы, такие как отпуск в удобное время, внеочередная медицинская помощь и льготные путёвки в санатории.

На данный момент в регионе зарегистрировано около 3 200 почётных доноров.