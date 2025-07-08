Рязанца задержали за выращивание конопли и изготовление марихуаны

Обыски провели по месту проживания 36-летнего жителя деревни Сидорово Касимовского района. Оперативники обнаружили, что одна из хозпостроек приспособлена для культивирования конопли. В помещении находились горшки с 22 наркосодержащими растениями. Изъяты контейнер и пакет с готовой марихуаной массой 128 граммов, а также части конопли, которые сушились и хранились в комнате. Возбуждены уголовные дела.