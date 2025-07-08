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Россиянам назвали условия для прописки в загородном доме
Ключевым фактором является назначение земли. Участок должен принадлежать садовому некоммерческому товариществу (СНТ), а не огородному некоммерческому товариществу (ОНТ) или быть предназначенным для сельскохозяйственного использования. На пустом участке, даже если он принадлежит СНТ, регистрацию не проведут. Необходимо наличие дома, пригодного для круглогодичного проживания, то есть оснащенного водоснабжением, отоплением и электричеством.

Прописка в загородном доме возможна, но требует выполнения определенных условий. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы и председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

По его словам, ключевым фактором является назначение земли. Участок должен принадлежать садовому некоммерческому товариществу (СНТ), а не огородному некоммерческому товариществу (ОНТ) или быть предназначенным для сельскохозяйственного использования. На пустом участке, даже если он принадлежит СНТ, регистрацию не проведут. Необходимо наличие дома, пригодного для круглогодичного проживания, то есть оснащенного водоснабжением, отоплением и электричеством.

Дом не должен быть разделен на отдельные квартиры, а участок должен иметь официальный почтовый адрес. В противном случае присвоить ему статус жилого помещения не удастся, подчеркнул Чаплин.

Процесс оформления прописки начинается с получения технического заключения о соответствии дома санитарно-техническим нормам и его пригодности для проживания. Затем документы подаются в местную администрацию. Решение по вопросу прописки принимается в течение двух-трех месяцев.