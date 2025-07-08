Россиянам дали рекомендации для облегчения самочувствия в жару

Медик рекомендовал носить головные уборы и избегать интенсивных физических нагрузок в жаркие дни. Это важно не только для детей, но и для взрослых, так как риск перегрева и солнечного удара высок. При первых признаках недомогания Тяжельников посоветовал переместиться в тень или прохладное помещение, выпить воды комнатной температуры и, если возможно, сделать прохладный компресс на лоб. Врач отметил, что особенно важно избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно наиболее активно. Он рекомендовал выбирать одежду светлых тонов из натуральных, дышащих материалов.

Внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников дал советы россиянам на время аномальной жары. Об этом пишет «Газета. ру»

Медик рекомендовал носить головные уборы и избегать интенсивных физических нагрузок в жаркие дни. Это важно не только для детей, но и для взрослых, так как риск перегрева и солнечного удара высок.

При первых признаках недомогания Тяжельников посоветовал переместиться в тень или прохладное помещение, выпить воды комнатной температуры и, если возможно, сделать прохладный компресс на лоб.

Врач отметил, что особенно важно избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно наиболее активно. Он рекомендовал выбирать одежду светлых тонов из натуральных, дышащих материалов.

Питьевой режим также важен: нужно пить достаточное количество воды, избегая ледяных напитков, которые могут вызвать спазм сосудов. Сладкую газировку, кофе и алкоголь в жару лучше исключить.

Тяжельников также рекомендовал изменить рацион: увеличить потребление легких блюд, овощей, фруктов, ягод, а также нежирных сортов мяса, птицы и рыбы. Жирную, жареную, соленую и сладкую пищу следует ограничить.

Особое внимание врач обратил на людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и гипертонией. Им важно внимательно следить за своим состоянием, строго соблюдать рекомендации врачей и не пропускать прием лекарств.