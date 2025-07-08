Россиянам дали рекомендации для облегчения самочувствия в жару

Внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников дал советы россиянам на время аномальной жары. Об этом пишет «Газета. ру»
Медик рекомендовал носить головные уборы и избегать интенсивных физических нагрузок в жаркие дни. Это важно не только для детей, но и для взрослых, так как риск перегрева и солнечного удара высок.
При первых признаках недомогания Тяжельников посоветовал переместиться в тень или прохладное помещение, выпить воды комнатной температуры и, если возможно, сделать прохладный компресс на лоб.
Врач отметил, что особенно важно избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно наиболее активно. Он рекомендовал выбирать одежду светлых тонов из натуральных, дышащих материалов.
Питьевой режим также важен: нужно пить достаточное количество воды, избегая ледяных напитков, которые могут вызвать спазм сосудов. Сладкую газировку, кофе и алкоголь в жару лучше исключить.
Тяжельников также рекомендовал изменить рацион: увеличить потребление легких блюд, овощей, фруктов, ягод, а также нежирных сортов мяса, птицы и рыбы. Жирную, жареную, соленую и сладкую пищу следует ограничить.
Особое внимание врач обратил на людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и гипертонией. Им важно внимательно следить за своим состоянием, строго соблюдать рекомендации врачей и не пропускать прием лекарств.