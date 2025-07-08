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Прокуратура потребовала лишить водительских прав 23 рязанцев
Установлено, что 23 местных жителя состоят на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере из-за алкогольной и наркотической зависимости. При этом они имеют водительские удостоверения. Отмечается, что вождение при таких зависимостях создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП. Прокуратура обратилась в суд с соответствующими исками.

Прокуратура потребовала лишить водительских прав 23 рязанцев. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Установлено, что 23 местных жителя состоят на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере из-за алкогольной и наркотической зависимости. При этом они имеют водительские удостоверения.

Отмечается, что вождение при таких зависимостях создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующими исками.