Прокуратура потребовала лишить водительских прав 23 рязанцев

Установлено, что 23 местных жителя состоят на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере из-за алкогольной и наркотической зависимости. При этом они имеют водительские удостоверения. Отмечается, что вождение при таких зависимостях создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП. Прокуратура обратилась в суд с соответствующими исками.

Прокуратура потребовала лишить водительских прав 23 рязанцев. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Установлено, что 23 местных жителя состоят на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере из-за алкогольной и наркотической зависимости. При этом они имеют водительские удостоверения.

Отмечается, что вождение при таких зависимостях создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующими исками.