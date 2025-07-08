Politico: США могут возобновить поставки оружия Украине в ближайшие недели
В материале отмечается, что США могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели. По данным издания, американские и украинские представители обсудят этот вопрос на переговорах в Риме и Киеве. Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Трамп также пообещал направить Украине «оборонительное» оружие.
США могут возобновить поставки оружия Украине в ближайшие недели. Об этом пишет RT со ссылкой на материал газеты Politico.
В материале отмечается, что США могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели.
По данным издания, американские и украинские представители обсудят этот вопрос на переговорах в Риме и Киеве.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Трамп также пообещал направить Украине «оборонительное» оружие.