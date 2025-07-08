Полиция нашла напавшего на сотрудницу ПВЗ рязанца

Инцидент случился на Старообрядческом проезде. Агрессивный посетитель кричал и бил работницу. 19-летнего жителя областного центра доставили в отдел и допросили. Оказалось, он пришел на пункт выдачи заказов к своей 19-летней девушке. Между молодыми людьми произошел конфликт и мужчина стал избивать возлюбленную. «В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка действий рязанца», — заключили в ведомстве.

Полиция нашла напавшего на сотрудницу ПВЗ рязанца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент случился на Старообрядческом проезде. Агрессивный посетитель кричал и бил работницу.

19-летнего жителя областного центра доставили в отдел и допросили. Оказалось, он пришел на пункт выдачи заказов к своей 19-летней девушке. Между молодыми людьми произошел конфликт и мужчина стал избивать возлюбленную.

«В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка действий рязанца», — заключили в ведомстве.