Песков ответил на вопрос о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

По словам представителя Кремля, Россия до сих пор ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров двух стран. «Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим», — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос о сроках третьего раунда переговоров с Украиной. Его слова передало 8 июля ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, Россия до сих пор ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров между странами.

«Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим», — заключил Песков.