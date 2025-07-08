На «Рязань-Арене» пройдет футбольный матч между командой «Альтерон» и «ОКА MOLOKO»

Товарищеский матч состоится 11 июля в 18:00 на стадионе «Рязань Арена». Звездные гости — актеры Михаил Стогниенко и Александр Пташенчук. Также будет секретный гость.