На «Рязань-Арене» пройдет футбольный матч между командой «Альтерон» и «ОКА MOLOKO»
Товарищеский матч состоится 11 июля в 18:00 на стадионе «Рязань Арена». Звездные гости — актеры Михаил Стогниенко и Александр Пташенчук. Также будет секретный гость.
На стадионе «Рязань-Арена» пройдет футбольный матч между командой «Альтерон» и «ОКА MOLOKO». Об этом сообщили организаторы.
Товарищеский матч состоится 11 июля в 18:00 на стадионе «Рязань Арена». Звездные гости — актеры Михаил Стогниенко и Александр Пташенчук. Также будет секретный гость.
Тренер «Альтерона» — Владимир Маминов, легенда московской футбольной команды «Локомотив».
Зрителей ждут конкурсы, интерактивы, призы, розыгрыш PS5.
При поддержке Эконива и АйКухни.
Возрастное ограничение: 0+
На видео — Владимир Маминов и Михаил Стогниенко