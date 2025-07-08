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«Марко Молл» пригласил рязанцев на празднование Дня семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают семейный праздник — День семьи, любви и верности. Рязанский «Марко Молл» подготовил к этому дню большое праздничное мероприятие, которое пройдет в ТРЦ 12 июля.

Для гостей в этот день будут работать много площадок для семей и пар. Влюбленные смогут зарегистрировать свой пусть не официальный, но союз, который станет первым шагом к созданию будущей крепкой семьи. На память об этом дне и участии в «регистрации брака» будущие семейные пары получат праздничное свидетельство о «регистрации союза».

Для юных гостей в этот день будет работать творческая площадка, где участники мастер-класса создадут главный праздничный символ—ромашку.

Запечатлеть себя и своих близких на моментальном фото можно будет в фотобудке. Снимки станут напоминанием о ярком дне, проведенным с семьей или друзьями.

На празднике в «Марко Молл» подведут итоги розыгрыша подарков. Главный приз — загородный отдых в комплексе «Экопарк Поляны» для всей семьи, сертификат на двоих в кинокомплексе «Пять звезд», сертификат в Warpoint, подарочная карта в Ecco на 3 тысячи рублей, сертификат в студию иностранных языков Level up. И еще много полезных подарков для участников праздничного розыгрыша.

Чтобы получить шанс выиграть призы от «Марко Молл», необходимо:

  • Совершить покупку с 4 по 12 июля в любом магазине ТРЦ на сумму от 2000 рублей.
  • Зарегистрировать чек на стойке информации «Марко Молл». Каждой покупке будет присвоен индивидуальный номер, зафиксированный в таблице и помещенный в лототрон.
  • Итоги розыгрыша будут подведены 12 июля на празднике «Марко Молл». Победителей выберут случайным способом.

Финалом семейного праздника в ТРЦ станут воздушное мыльное шоу и флешмоб ромашек.

12 июня, День семьи, любви и верности, начало в 14:30, вход — свободный.

Возрастное ограничение — 0+.