Малков: не нужно делать ремонт над дорогами, где коммуникации уже на ладан дышат

Губернатор Рязанской области Павел Малков напомнил о необходимости проверять качество инженерных сетей перед проведением ремонта дорог. Об этом стало известно на заседании регионального правительства во вторник, 8 июля. «Сначала ремонт коммуникаций, потом — дороги, чтобы не было двойных работ. Везде это необходимо синхронизировать. Точно не нужно делать капитальный ремонт над дорогами, где коммуникации уже на ладан дышат», — заявил глава региона. Малков напомнил о правильной последовательности работ при проведении ремонта дорог после выступления мэра Виталия Артемова. Глава города рассказал, что дорожные работы по улице Великанова пока не проводятся. Их выполнят после завершения ремонта теплотрассы. «Сначала мы отремонтируем там тепловые сети, а после этого будем делать уже дорогу. Контракт действует до 1 октября 2025 года, поэтому сделаем все комплексно», — заявил мэр города. Ранее стало известно, на каких улицах Рязани отремонтируют инженерные сети.