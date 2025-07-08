Госдума запретила начисление штрафов по кредитам в случае смерти заемщика

Госдума России приняла закон, который запрещает кредиторам начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам в случае смерти заемщика до вступления его наследников в права наследства. Об этом сообщает ТАСС. Согласно новому законодательству, кредиторы не смогут применять штрафные санкции за неисполнение обязательств по потребительским кредитам в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, если наследники еще не вступили в права. Однако закон не запрещает предъявление требований к наследникам о возврате задолженности, а также начисление процентов по кредиту за период до вступления в наследство. Закон также распространяется на обязательства, обеспеченные ипотекой. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать для обязательств, возникших после этой даты.

Госдума России приняла закон, который запрещает кредиторам начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам в случае смерти заемщика до вступления его наследников в права наследства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому законодательству, кредиторы не смогут применять штрафные санкции за неисполнение обязательств по потребительским кредитам в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, если наследники еще не вступили в права. Однако закон не запрещает предъявление требований к наследникам о возврате задолженности, а также начисление процентов по кредиту за период до вступления в наследство.

Закон также распространяется на обязательства, обеспеченные ипотекой. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать для обязательств, возникших после этой даты.