Госдума закрепила понятие «стратегически значимые лекарства» в законодательстве

Госдума России приняла законопроект о введении понятия «стратегически значимые лекарственные средства» в российское законодательство. Закон был принят сразу в двух чтениях и наделяет правительство России полномочиями формировать порядок и критерии утверждения перечня таких медикаментов. Об этом сообщают РИА Новости. Законопроект, внесенный кабмином в декабре 2024 года, вносит изменения в статью 4 закона «Об обращении лекарственных средств». Стратегически значимые лекарства определяются как медикаменты, необходимые для удовлетворения основных потребностей здравоохранения в России, включая профилактику и лечение заболеваний, а их производство должно осуществляться на территории страны. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. По мнению авторов инициативы, новый закон положительно скажется на предпринимательской деятельности, обеспечивая стабильное производство востребованных лекарств и гарантируя сохранение рабочих мест для граждан.

Госдума России приняла законопроект о введении понятия «стратегически значимые лекарственные средства» в российское законодательство. Закон был принят сразу в двух чтениях и наделяет правительство России полномочиями формировать порядок и критерии утверждения перечня таких медикаментов. Об этом сообщают РИА Новости.

Законопроект, внесенный кабмином в декабре 2024 года, вносит изменения в статью 4 закона «Об обращении лекарственных средств». Стратегически значимые лекарства определяются как медикаменты, необходимые для удовлетворения основных потребностей здравоохранения в России, включая профилактику и лечение заболеваний, а их производство должно осуществляться на территории страны.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. По мнению авторов инициативы, новый закон положительно скажется на предпринимательской деятельности, обеспечивая стабильное производство востребованных лекарств и гарантируя сохранение рабочих мест для граждан.