Эксперты рассказали о финансовом поведении супругов в банковских группах

Эксперты рассказали о финансовом поведении супругов в банковских группах. Исследование приводит пресс-служба ВТБ.

По данным банка, чаще всего инициаторами создания семейных групп становятся женщины. Они лидируют и по количеству совершенных покупок в рамках семейных групп — на долю женщин приходится примерно на 20% оплат больше, чем у мужчин. Однако мужчин выше средний чек: 2,4 тыс. рублей против 2,1 тыс. рублей у женщин.

Наиболее востребованными категориями расходов у клиентов, по данным ВТБ, остаются супермаркеты, товары для дома и ремонта, кафе и рестораны, АЗС, здоровье, одежда и обувь, аптеки, маркетплейсы, а также электроника и автоуслуги.

Женщины проявляют наибольшую активность в использовании сберегательных продуктов, отмечают в ВТБ: накопительные счета открыты у 45% женщин, среди мужчин этот показатель составляет 37%. Вклады оформлены у 20% женщин и 15% мужчин. Однако по размеру средних остатков на счетах мужчины опережают женщин: на накопительных счетах у мужчин в среднем хранится 221 тыс. рублей против 188 тыс. у женщин, а на вкладах — 1 млн рублей против 762 тыс. соответственно