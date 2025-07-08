Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 8 июля на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, град. Местами ожидается усиление ветра до 17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ближайший час с сохранением до конца суток 8 июля на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, град.
Местами прогнозируют усиление ветра до 17 м/с.