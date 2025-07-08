Депутат Госдумы предложил в три раза увеличить МРОТ

Миронов считает, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По мнению депутата, он должен быть не ниже 60 тысяч рублей. Миронов добавил, что по поручению президента правительство повышает МРОТ и планирует выйти на показатель в 35 тысяч рублей к 2030 году. «По сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно», — уточнил депутат. Напомним, в следующем году МРОТ в России составит более 27 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил в три раза увеличить МРОТ. Об этом 8 июля сообщило ТАСС.

Миронов считает, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По мнению депутата, он должен составлять не ниже 60 тысяч рублей.

Миронов добавил, что по поручению президента правительство повышает МРОТ и планирует выйти на показатель в 35 тысяч рублей к 2030 году.

«По сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно», — уточнил депутат.

Напомним, в следующем году МРОТ в России составит более 27 тысяч рублей.