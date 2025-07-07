Землю накрыла очередная магнитная буря
В понедельник, 7 июля, Землю снова накрыла магнитная буря. Ученые присвоили ей категорию G1 (слабая). Отмечается, что это уже вторая магнитная буря в июле. По прогнозам специалистов, буря стихнет в ближайшие часы.
Землю накрыла очередная магнитная буря. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на представителей ИКИ РАН.
В понедельник, 7 июля, Землю снова накрыла магнитная буря. Ученые присвоили ей категорию G1 (слабая). Отмечается, что это уже вторая магнитная буря в июле.
По прогнозам специалистов, буря стихнет в ближайшие часы.