Задержали экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова по обвинению в коррупции

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов был задержан и обвинен в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в ПРАЙМ со ссылкой на правоохранительные органы. Генерал подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Стригунов занимал пост первого замглавы Росгвардии с января 2020 года, а до этого руководил Сибирским округом войск Нацгвардии с октября 2016 года. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов был задержан и обвинен в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в ПРАЙМ со ссылкой на правоохранительные органы.

Генерал подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Стригунов занимал пост первого замглавы Росгвардии с января 2020 года, а до этого руководил Сибирским округом войск Нацгвардии с октября 2016 года. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС