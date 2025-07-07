За выходные в Рязанской области поймали 22 пьяных водителя

Шесть водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Четверо водителей сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, во время рейдов остановили 24 водителя без «прав».

За прошедшие выходные, с 5 по 6 июля, в Рязанской области во время рейдов поймали 22 пьяных водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Шесть водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Четверо водителей сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, во время рейдов остановили 24 водителя без «прав».