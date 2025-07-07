За неделю в травмпункт рязанской БСМП попали 598 человек

За прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 598 пациентам. 120 человек обратились за помощью с переломами, 271 — с ушибами, 118 — с растяжениями, 50 — с ранами.

За прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 598 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

120 человек обратились за помощью с переломами, 271 — с ушибами, 118 — с растяжениями, 50 — с ранами.