Власти РФ раскрыли пункты, которые должны быть прописаны в мирном соглашении с Украиной

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что в мирном соглашении должны быть прописаны: демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против России, возврат российских активов. Также глава МИД отметил, что Киевский режим не представляет население юго-востока Украины, «поэтому претендовать на применение принципа территориальной целостности не может».

Власти РФ раскрыли пункты, которые должны быть прописаны в мирном соглашении с Украиной. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что в мирном соглашении должны быть прописаны: демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против России, возврат российских активов.

Также глава МИД отметил, что Киевский режим не представляет население юго-востока Украины, «поэтому претендовать на применение принципа территориальной целостности не может».