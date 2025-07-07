В рязанском кафе незаконно продавали водку и пиво

Нарушения установили полицейские во время рейдов, которые прошли в выходные, с 5 по 6 июля, сообщила пресс-служба УМВД. Речь идет о кафе, которое находится на улице Энгельса. Полицейские изъяли 32 литра водки и пива. Возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Кроме того, во время рейдов установили 34 нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранцев составлено 30 административных материалов. Работодателям выдали четыре протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности.

В рязанском кафе незаконно продавали водку и пиво. Нарушения установили полицейские во время рейдов, которые прошли в выходные, с 5 по 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Речь идет о кафе, которое находится на улице Энгельса. Полицейские изъяли 32 литра водки и пива.

Возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

Кроме того, во время рейдов установили 34 нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранцев составлено 30 административных материалов. Работодателям выдали четыре протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности.