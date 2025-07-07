В Рязанской области пройдут рейды по перевозке детей

В понедельник, 7 июля, в Рязанской области проведут рейды по перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ. Сотрудники полиции проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.Отмечается, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.