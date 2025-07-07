В Рязанской области мужчину осудят за ДТП с пострадавшим

По версии следствия, в июле 2024 года 33-летний водитель легковушки следовал от Спасска-Рязанского в сторону Рязани и приближался к участку дороги в Рязанском районе, где образовалась пробка. Мужчина при торможении врезался в двигавшийся впереди автомобиль, который от удара выбросило на «встречку». Там он столкнулся с другим транспортным средством и дорожным ограждением. В результате нарушения правил дорожного движения одному из водителей причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

В Рязанской области мужчину осудят за ДТП с пострадавшим. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, в июле 2024 года 33-летний водитель легковушки следовал от Спасска-Рязанского в сторону Рязани и приближался к участку дороги в Рязанском районе, где образовалась пробка.

Мужчина при торможении врезался в двигавшийся впереди автомобиль, который от удара выбросило на «встречку». Там он столкнулся с другим транспортным средством и дорожным ограждением.

В результате нарушения правил дорожного движения одному из водителей причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.