В Рязани засняли лежащего на дороге мужчину
Кадры сделали на Куйбышевском шоссе. К лежащему на дороге мужчине подошли прохожие. Судя по фото, ему пытаются оказать помощь. «Видимо, стало плохо человеку или сбили», — рассказали очевидцы. Официальная информация уточняется.
В Рязани засняли лежащего на дороге мужчину. Пост об этом 7 июля опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Кадры сделали на Куйбышевском шоссе. К лежащему на дороге мужчине подошли прохожие. Судя по фото, ему пытаются оказать помощь.
«Видимо, стало плохо человеку или сбили», — рассказали очевидцы.
Официальная информация уточняется.