В Рязани засняли лежащего на дороге мужчину

Кадры сделали на Куйбышевском шоссе. К лежащему на дороге мужчине подошли прохожие. Судя по фото, ему пытаются оказать помощь. «Видимо, стало плохо человеку или сбили», — рассказали очевидцы. Официальная информация уточняется.