В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

6 июля стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Канищево, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц (РМ2.5). Максимальный уровень концентрации составил 1,38 ПДКмр. Отмечается, что в других районах города загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. Результаты замеров были направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В Рязани за прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

6 июля стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Канищево, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц (РМ2.5). Максимальный уровень концентрации составил 1,38 ПДКмр.

Отмечается, что в других районах города загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Результаты замеров были направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию .