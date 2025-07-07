В Рязани ограничат парковку и проезд на улице Свободы 8 июля

В Рязани 8 июля с 08:00 до 20:00 временно ограничат парковку для частного транспорта на участке дороги по улице Свободы от пересечения с улицей Рыбацкой до пересечения с Окским проездом. Об этом сообщили на сайте администрации города. Кроме того, будет запрещен проезд в районе дома 25 по Окскому проезду. Эти меры вводятся в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов и не оставлять автомобили на указанных участках в указанный период.

В Рязани 8 июля с 08:00 до 20:00 временно ограничат парковку для частного транспорта на участке дороги по улице Свободы от пересечения с улицей Рыбацкой до пересечения с Окским проездом. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Кроме того, будет запрещен проезд в районе дома 25 по Окскому проезду.

Эти меры вводятся в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов и не оставлять автомобили на указанных участках в указанный период.