В Рязани неизвестные украли деньги с карты участника СВО

С карты военного списали 50 тысяч рублей. Следственным органом в возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия события преступления. Однако прокуратура при проверке нашла наличие достаточных оснований для начала процедуры уголовного преследования. После вмешательства возбуждено уголовное дело.