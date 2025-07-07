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В Рязани неизвестные украли деньги с карты участника СВО
С карты военного списали 50 тысяч рублей. Следственным органом в возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия события преступления. Однако прокуратура при проверке нашла наличие достаточных оснований для начала процедуры уголовного преследования. После вмешательства возбуждено уголовное дело.

В Рязани неизвестные украли деньги с карты участника СВО. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Отмечается, что с карты военного списали 50 тысяч рублей. Следственным органом в возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия события преступления. Однако прокуратура при проверке нашла наличие достаточных оснований для начала процедуры уголовного преследования.

После вмешательства возбуждено уголовное дело.