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В России стоимость обучения в ВУЗах выросла на 12%
Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобрнауки РФ. В частности, в Москве рост составил 15,7%, в Санкт-Петербурге — 11,1%, а в других регионах — 11,3%. Министерство образования уточняет, что средний уровень платы за обучение на бакалавриате не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по регионам. Это изменение вызывает обеспокоенность среди абитуриентов и их родителей. В то же время, петербургская полиция предупреждает о росте мошенничества среди абитуриентов. Злоумышленники представляются сотрудниками вузов и пытаются обмануть студентов, сообщая о высоких шансах поступления на бюджетные места. Они отправляют ссылки для дублирования данных с сайта госуслуг, что ставит под угрозу персональные данные молодых людей.

Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобрнауки РФ.

В частности, в Москве рост составил 15,7%, в Санкт-Петербурге — 11,1%, а в других регионах — 11,3%.

Министерство образования уточняет, что средний уровень платы за обучение на бакалавриате не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по регионам. Это изменение вызывает обеспокоенность среди абитуриентов и их родителей.

В то же время, как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на петербургскую полицию, выросло число случаев мошенничества среди абитуриентов. Злоумышленники представляются сотрудниками вузов и пытаются обмануть студентов, сообщая о высоких шансах поступления на бюджетные места. Они отправляют ссылки для дублирования данных с сайта госуслуг, что ставит под угрозу персональные данные молодых людей.