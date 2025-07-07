В России предложили ввести новые пошлины для мигрантов и автомобилистов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает с сентября 2025 года ввести новые госпошлины для автомобилистов и мигрантов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента. Согласно предложению, плата за получение паспорта транспортного средства (ПТС) возрастет с 800 до 1200 рублей. Кроме того, пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства будет увеличена в три раза и составит 4500 рублей за новый документ на пластиковой основе. Также законопроект включает новые пошлины для мигрантов. За постановку на учет по месту пребывания будет взиматься 500 рублей, а за продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Оформление патента для мигрантов обойдется в 4200 рублей. По оценкам Министерства финансов, введение новых пошлин может дополнительно принести в бюджет около 45 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить на развитие миграционной политики и транспортной инфраструктуры страны.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает с сентября 2025 года ввести новые госпошлины для автомобилистов и мигрантов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.

Согласно предложению, плата за получение паспорта транспортного средства (ПТС) возрастет с 800 до 1200 рублей. Кроме того, пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства будет увеличена в три раза и составит 4500 рублей за новый документ на пластиковой основе.

Также законопроект включает новые пошлины для мигрантов. За постановку на учет по месту пребывания будет взиматься 500 рублей, а за продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Оформление патента для мигрантов обойдется в 4200 рублей.

По оценкам Министерства финансов, введение новых пошлин может дополнительно принести в бюджет около 45 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить на развитие миграционной политики и транспортной инфраструктуры страны.